Словения ще проведе парламентарни избори на 22 март

Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар подписа днес указ за провеждане на парламентарни избори на 22 март, поставяйки официално началото на предизборната надпревара, която се очаква да бъде оспорвана, съобщава Ройтерс.

„Този указ отбелязва важен период за демокрацията, в който гражданите ще решат бъдещата посока на страната“, заяви Пирц Мусар.

От юни 2022 г. страната се управлява от лявоцентристкото коалиционно правителство на премиера Роберт Голоб, включващо министри от партията му „Движение за свобода“, Социалдемократите и Левицата.

Президентът подчерта, че очаква бързо сформиране на ново правителство и ще връчи мандата на кандидата, който успее да събере необходимите 46 гласа в 90‑членния парламент. Тя призова политическите партии и медиите да поддържат спокойна предизборна атмосфера и да се фокусират върху социалните и икономическите предизвикателства, вместо върху разединението.