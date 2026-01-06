Не тръгвайте към Солун, силни бури удрят Гърция

Гражданска защита призова гражданите да ограничат ненужните пътувания в регионите, засегнати от бурите

Бурно време се очаква да засегне Западна и Северна Гърция през следващите три дни, като сахарски прах ще пристигне в страната в сряда, предупреди метеорологичната служба на страната EMY в бюлетин, публикуван във вторник, съобщава Kathimerini.

Някои райони са поставени под "червено" предупреждение за тежки и потенциално опасни условия, включително Йонийските острови (основно Корфу, Лефкада и Кефалония), Епир (основно регионалната единица Теспротия, Превеза, Янина на запад и Арта на запад), Централна Гърция (основно регионалната единица Етолия и Акарнания) и Източна Македония и Тракия.

Температурите ще останат високи за това време на годината, достигайки от 17 до 18 градуса в Македония и Тракия през деня и с няколко градуса по-високи в други региони на страната.

EMY заяви, че метеорологичните условия ще благоприятстват появата на сахарски прах на изток в сряда, но се очаква атмосферата да се изчисти в петък.

Във вторник в Атика се очакваха разпръснати дъждове, като югозападните ветрове ще достигнат до 6 по скалата на Бофорт, а температурите ще се задържат между комфортните 11 и 19 градуса по Целзий.

Гражданска защита призова гражданите да бъдат внимателни и да ограничат ненужните пътувания в регионите, които ще бъдат засегнати от бурите.