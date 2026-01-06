Автор: Труд онлайн
Според премиера на Унгария Виктор Орбан, "европейската демокрация е в упадък".
"Избори се провеждат повторно, партии са наблюдавани, кандидати са блокирани, лидери са наказвани за защита на границите, а свободата на словото е санкционирана", пише Орбан в профила си в платформата Х.
European democracy is in decline. Elections rerun, parties surveilled, candidates blocked, leaders punished for defending borders, free speech sanctioned. Hungary chooses competition over bans and sovereignty over centralised control. That's what democracy looks like.… pic.twitter.com/YkRkBiPDiX— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 6, 2026