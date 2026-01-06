Орбан: Европейската демокрация е в упадък

Автор: Труд онлайн
Европа

Според премиера на Унгария Виктор Орбан, "европейската демокрация е в упадък".

"Избори се провеждат повторно, партии са наблюдавани, кандидати са блокирани, лидери са наказвани за защита на границите, а свободата на словото е санкционирана", пише Орбан в профила си в платформата Х. 

