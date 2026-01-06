Почти 50 % от румънците искат връщане на казармата

Почти половината от румънците подкрепят възстановяването на задължителната военна служба, показва най-новото социологическо проучване на агенция „Авангард“, озаглавено „Регионална сигурност – възприятия и очаквания“, цитирано от румънските медии.

Според данните 49% от анкетираните смятат, че наборната служба трябва да бъде върната, докато 47% са против подобна мярка.

Проучването отчита и ясно изразена подкрепа за укрепване на отбранителните способности на страната – 71% от респондентите одобряват бързо превъоръжаване на Румъния, а 22% са против.

По отношение на войната в Украйна, 68% от анкетираните са на мнение, че евентуално мирно споразумение трябва да бъде подписано при условията, наложени от САЩ. Против подобен сценарий са 18%, а 14% не могат да дадат отговор.

Доверието към двустранните отношения между Румъния и САЩ остава сравнително ниско – едва 36% от запитаните са доволни от нивото на партньорството, докато 56% изразяват недоволство.

Изследването е проведено в периода 27–30 декември 2025 г. сред представителна извадка от 1000 пълнолетни респонденти.