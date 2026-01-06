Затварят околовръстния път на Солун за уикенда

Българите, тръгнали към традиционните си дестинации на Халкидики, да очакват засилен трафик в Солун

Гръцката пътна полиция обяви, че мостът "Панорама" в квартал Пилея в Солун ще бъде съботен като част от изграждането на естакадата на новия околовръстен път, съобщава Kathimerini.

Разрушаването ще започне в 23:00 часа на 9 януари и ще продължи 48 часа. През този период полицията ще затвори и двете посоки на Източния вътрешен околовръстен път в района на възел K11 (Пилая).

Превозните средства, движещи се към Халкидики или летището, ще бъдат отклонявани през улица "Фока", а тези, които се насочват към Кавала или Катерини, ще бъдат отклонявани през улица "Прасакаки".

За допълнителна безопасност движението по моста Пилея-Панорама ще бъде напълно спряно от 6:00 часа сутринта в събота.