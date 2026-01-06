EK не признава властите във Венецуела, но ще продължи диалога с тях

Европейската комисия заяви днес, че ще продължи диалога с властите във Венецуела, въпреки че ЕС не признава избирането на Николас Мадуро за президент на страната и на Делси Родригес за негов заместник.

"Нямаме коментар", каза говорител на комисията на пресконференция по повод полагането на клетва от Родригес като временен държавен глава на Венецуела след залавянето на Мадуро.

"Властите във Венецуела бяха определени след избори, които не отчетоха волята на хората за демократични промени", припомни той позицията на ЕК.

"Бъдещето на Венецуела трябва да се определи на основата на широк диалог за преход към демокрация, включително с участието на законно избраните представители на опозицията", заявиха от Еврокомисията.