ЕС за пореден път пропусна шанс да се докаже в един от онези ключови моменти, които определят чии мнения имат тежест на международната сцена

Реакцията на Европейския съюз на военната операция на САЩ във Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро демонстрира, наред с други неща, страха на общността да се противопостави на американския президент Доналд Тръмп. Тази гледна точка е изразена в статия в испанския вестник El País , цитирана от агенция ТАСС.

Според автора, ЕС за пореден път се е оказал встрани в един от онези ключови моменти, които определят чии гласове имат тежест на международната сцена. Позицията на ръководството на ЕС и неговите 27 държави членки, на които им отне повече от ден и половина, за да публикуват съвместно изявление, което не критикува действията на Вашингтон и просто призовава за спазване на международното право, разкри разделението на ЕС по отношение на Венецуела и Тръмп. "И това показва, че съюзът е ужасен от конфронтация с ненаситния обитател на Белия дом", отбелязват авторите.

Според вестника, възходът на републиканеца на власт и неговата външна и търговска политика са превърнали ЕС във второстепенен геополитически играч: твърде плах и слаб. El País също така отбелязва страха на общността от трайна загуба на подкрепата на Вашингтон за Украйна.

На 3 януари венецуелският външен министър Иван Хил Пинто обяви, че Съединените щати са атакували цивилни и военни цели в Каракас. Той нарече действията на Вашингтон военна агресия, което доведе до обявяването на извънредно положение в латиноамериканската република. Тръмп потвърди ударите. Вашингтон проведе операция по залавянето и отстраняването на Мадуро и съпругата му, както и изправянето им пред съд в САЩ.