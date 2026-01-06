Съветник на Тръмп: Международните отношения се определят от сила и мощ

САЩ при президента Доналд Тръмп ще действат като свръхсила (свръхдържава), заяви съветникът на президента по вътрешна сигурност Стивън Милър в интервю за CNN. Според него международните отношения се определят от сила и мощ.

САЩ при президента Доналд Тръмп се държат като суперсила и ще защитават интересите си в западното полукълбо.

"Абсурдно е, че позволяваме на страна, намираща се в задния ни двор, да се превърне в доставчик на ресурси за нашите противници, но не и за нас. Да натрупва оръжие при нашите противници. За да може да действа като актив срещу САЩ, а не от името на САЩ“, заявява Милър.

Според него "бъдещето на свободния свят“ зависи от това дали САЩ ще могат да отстояват интересите си "без извинения“. По неговите думи, след Втората световна война "Западът е започнал да се извинява, да се подмазва, да моли и да прибягва до схеми за масови репарации“.

"Може да се говори колкото се иска за международните приличия и всичко останало, но ние живеем в света, в реалния свят, който се управлява от сила и мощ. Това са железни закони на света, които съществуват от началото на времето“, посочва Милър.

Говорейки за американския статут на суперсила, Милър, посочва американската медия, се объръща към "всички съюзници на САЩ, които все още не могат да се примирят с последствията от първата бурна година от втория мандат на Тръмп“.