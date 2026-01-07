Уиткоф: Близо сме до споразумение, което ще сложи край на конфликта в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е решен да постигне мир в Украйна, а неговият екип ще направи всичко възможно, за да реализира тази цел. Това заяви специалният пратеник на американския държавен глава Стив Уиткоф, предават руски медии.

„Президентът Тръмп иска мир в Украйна и по негово нареждане сме настроени да направим всичко възможно, за да постигнем тази цел“, каза Уиткоф пред журналисти след срещата на т.нар. „коалиция на желаещите“ в Париж.

По думите му по време на контактите между представители на САЩ е бил постигнат „значителен напредък“. „След всичко, което се случи днес, очакваме да постигнем още по-голям напредък“, допълни той.

Уиткоф подчерта, че страните до голяма степен са приключили с координацията на протоколите за сигурност, така че украинският народ да има увереност, че след края на конфликта той ще приключи окончателно. В същото време той отбеляза, че страните са „много близо до споразумение“ и в икономическата сфера.