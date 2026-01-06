Заместник-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев изрази интерес към реакцията на европейските страни на изявлението на Държавния департамент на САЩ, че Западното полукълбо на Земята е зона на влияние на Вашингтон.

"Държавният департамент на САЩ на официалния си сайт официално обяви Западното полукълбо за "наше", т.е. изключително американско. Освен крещящото противоречие с всички възможни и невъзможни норми и правила, възниква въпросът: А как ще реагират на това бившите колониални сили от Европа, чиито езици се говорят от огромното мнозинство държави в Западното полукълбо?“, написа Косачев в своя Telegram канал.

Според руския сенатор, поради исторически и езикови причини, тези страни имат свои собствени, „не по-малко специални връзки“ с държавите от Западното полукълбо. Косачев отбеляза, че би било интересно да се проследят коментарите най-малко на външните министерства на Великобритания, Испания, Португалия, Франция, Германия и Италия.