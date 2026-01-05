Русия осъди агресията на САЩ срещу Венецуела и "безпрецедентния цинизъм" на Вашингтон (ВИДЕО)

Русия призова за освобождаването на Мадуро и преговори между САЩ и Венецуела

Действията на Вашингтон срещу президента на Венецуела Николас Мадуро предвещават завръщане към ерата на беззаконие и американско господство чрез сила, според Василий Небензя

Русия призовава Съединените щати незабавно да освободят президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му, които в момента са в ареста в Ню Йорк, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя.

"Във връзка с потвърдени съобщения, че отвлеченият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му се намират в Съединените щати и към днешна дата, както знаем, в Ню Йорк, призоваваме американското ръководство незабавно да освободи законно избрания президент на независима държава и съпругата му", заяви Небензя, говорейки на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН относно ситуацията във Венецуела, предава "Интерфакс".

Според руския представител "всички проблеми и противоречия, съществуващи между Съединените щати и Венецуела, трябва да бъдат решени чрез преговори".

Както отбеляза Небензя, "няма и не може да има никакво оправдание за престъплението, цинично извършено от Съединените щати в Каракас".

"Остро осъждаме акта на въоръжена агресия на Съединените щати срещу Венецуела в нарушение на всички международноправни норми", заяви руският представител.

Грабежът срещу Мадуро се превърна в предвестник на завръщане към ерата на беззаконието

"Нападението срещу венецуелския лидер, което доведе до смъртта на няколко десетки венецуелски и кубински граждани, се превърна в очите на мнозина в предвестник на завръщане към ерата на беззаконието и американското господство, хаоса и беззаконието, които продължават да измъчват десетки страни в различни региони на света", каза той на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Действия Вашингтона в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро стали предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования, заявил Небензя:https://t.co/riyCXYX1G9



Видео: ТАСС/Ruptly/UN Web TV pic.twitter.com/cCe8J79s0D — ТАСС (@tass_agency) January 5, 2026

Особено поразителен е безпрецедентният цинизъм, с който Вашингтон дори не се опита да прикрие истинските цели на своята престъпна операция

Съединените щати дават нов тласък на политиката си на неоколониализъм и империализъм в Латинска Америка, продължи Небензя.

"Особено поразителен е безпрецедентният цинизъм, с който Вашингтон дори не се опита да прикрие истинските цели на своята престъпна операция – установяване на неограничен контрол над природните ресурси на Венецуела и утвърждаване на хегемонните си амбиции в Латинска Америка", каза той на заседанието на Съвета за сигурност на ООН за Венецуела.

"По този начин Вашингтон дава нов тласък на неоколониализма и империализма, които многократно и решително са били отхвърляни от народите на този регион и глобалния юг като цяло", заключи руският постоянен представител.

Мадуро и съпругата му бяха транспортирани до Ню Йорк, след като бяха заловени от американските специални части в президентския дворец в Каракас в събота вечерта по време на военна операция на САЩ.