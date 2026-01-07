Медведев: Не си играйте игрички с Русия!

Заместник-ръководителят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отправи предупреждение към противниците на страната, съобщават руски медии.

На страницата си във Facebook той публикува черно-бяла картичка, изобразяваща зимен пейзаж с катедралата "Христос Спасител" и надпис на английски "Не си играйте игрички с Русия".

Това бе своеобразен "отговор" на съобщение в рускоезичния акаунт на Държавния департамент, призоваващо да не се "играят игрички" с президента на САЩ Доналд Тръмп.