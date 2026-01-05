NYP: Мадуро може да получи смъртна присъда

Николас Мадуро, който бе заловен от САЩ по време на операция, може да бъде признат за виновен по федерални обвинения в търговия с наркотици и други престъпления. По време на дръзката операция на САЩ на 3 януари Николас Мадуро и съпругата му бяха заловени в двореца в Каракас. Бившият президент на Венецуела беше задържан в следствения изолатор в Бруклин в очакване да му бъдат предявени обвинения по четири пункта на 5 януари, пише NY Post.

Ако бъде признат за виновен, Мадуро най-вероятно ще прекара остатъка от живота си зад решетките – или нещо по-лошо. Съгласно федералния закон, обвиняем, признат за виновен в нарушение на Закона за контролираните вещества "в рамките на продължителна престъпна дейност“, може да бъде осъден "на смърт".

Федералните престъпления, наказуеми със смъртно наказание, включват, по-специално, убийство, държавна измяна или шпионаж, както и престъпления, свързани с наркотици, които не включват убийство.