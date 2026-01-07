Марко Рубио: САЩ искат да купят Гренландия

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати имат намерение да закупят Гренландия и че последните изказвания по темата не бива да се тълкуват като сигнал за подготвяна военна инвазия. Това съобщиха американски медии, цитирани от ДПА.

По информация на в. „Уолстрийт Джърнъл“ Рубио е направил коментарите по време на закрита среща с американски законодатели. Според участници в дискусията целта на администрацията във Вашингтон е придобиването на автономния остров, който е част от Кралство Дания.

В. „Ню Йорк Таймс“ също съобщава, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е възложил на своите сътрудници да подготвят актуализиран план за евентуална покупка на Гренландия. Идеята беше повдигната за първи път още по време на първия мандат на Тръмп.

В същото време американската администрация засили реториката си по отношение на стратегическия остров. Белият дом заяви вчера, че използването на военна сила остава сред разглежданите варианти, отбелязва Ройтерс.