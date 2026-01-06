Феноменално: 40 милиона души дневно питат ChatGPT за здраве и лечение

Още по темата: Забраниха на ChatGPT да ни лекува 05.11.2025 20:06

Все повече хора използват изкуствен интелект като инструмент за контрол на медицинските разходи

Според доклад, предоставен ексклузивно на Axios от OpenAI над 40 милиона хора по света се обръщат ежедневно към ChatGPT за информация, свързана със здравето.

"Съюзник" за връзка със здравната система

Анализът на OpenAI, базиран на анонимизирани взаимодействия с ChatGPT и проучване, проведено от платформата Knit сред потребители, показва, че пациентите възприемат инструмента за изкуствен интелект като "съюзник" във връзката си със здравната система.

Потребителите го използват, за да дешифрират медицински сметки, да идентифицират евентуални надценки, да оспорват откази от застрахователни компании и, в ситуации, когато достъпът до лекари е ограничен, дори да се опитват да оценят симптомите си или да управляват собствените си грижи за здравето.

600 000 седмични съобщения, свързани със здравето

Данните на OpenAI показват, че над 5% от всички съобщения, изпратени до ChatGPT в световен мащаб, са свързани със здравеопазването. Всяка седмица потребителите задават между 1,6 милиона и 1,9 милиона въпроса за здравно осигуряване, търсейки насоки за сравняване на планове, обработка на искове, фактуриране и други аспекти на тяхното покритие.

В недостатъчно обслужваните селски общности, OpenAI изчислява, че седмично се изпращат близо 600 000 съобщения, свързани със здравето. Също така, около седем от десет разговора за здравеопазване се провеждат извън редовното работно време на болниците.

Използването на изкуствен интелект в здравеопазването също крие сериозни рискове

Пациентите въвеждат в чата своите симптоми, предишни препоръки от лекари и подробности за медицинското си състояние, а ChatGPT може да предоставя предупреждения за тежестта на определени състояния. При липса на бърз достъп до медицински услуги, тези отговори могат да помогнат на потребителите да решат дали могат да изчакат час или трябва спешно да отидат в болница.

OpenAI обаче подчертава, че надеждността на отговорите се увеличава, когато те се основават на специфична за пациента информация, като например документи за здравноосигурителни планове, клинични насоки или данни от медицински портали.

Използването на изкуствен интелект в здравеопазването обаче крие и големи рискове. ChatGPT може да предостави погрешна или дори опасна информация, особено в дискусии, свързани с психичното здраве.

Няколко щата в САЩ приеха закони, ограничаващи използването на чатботове

OpenAI в момента е изправена пред множество съдебни дела от хора, които твърдят, че техните близки са се самонаранили или са се самоубили след взаимодействие с технологията. В този контекст няколко щата в САЩ приеха закони, ограничаващи използването на чатботове, базирани на изкуствен интелект, като забраняват на приложения или услуги да предоставят терапевтични или психично-здравни решения.

Успоредно с това, многобройни истории за пациенти, които качват подробни медицински сметки в чатбот за анализ, само за да открият грешки като дублирани такси, неправилно кодиране и нарушения на правилата на Medicare, станаха вирусни. Тези примери подхраниха обществения интерес към използването на изкуствен интелект като инструмент за контрол на медицинските разходи.

Феноменът отразява нарастващите трудности, пред които са изправени пациентите при справянето със системата на здравеопазване на Съединените щати.

Все повече пациенти може да започнат да разчитат на чатботове

Зад тези разработки, OpenAI твърди, че работи за подобряване на начина, по който ChatGPT реагира в медицински контексти. Компанията непрекъснато оценява своите модели, за да намали риска от вредни или подвеждащи отговори, и работи със специалисти, за да идентифицира уязвимости и да повиши безопасността на потребителите.

Според OpenAI, GPT-5 моделите са по-склонни да задават допълнителни въпроси, да се консултират с актуализирана информация, да използват по-предпазлив език и да препоръчват оценка от професионалист, когато ситуацията го налага.

Анализаторите предупреждават, че тази тенденция може да се ускори от евентуалното премахване на обширните субсидии по Закона за достъпни здравни грижи, което би могло да остави още повече американци неосигурени или недостатъчно осигурени. Без лесен достъп до лекари, повече пациенти биха могли да се окажат принудени да разчитат на чатботове за медицински насоки, пише Axios, цитирана и от Techrider.ro.