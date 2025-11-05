Забраниха на ChatGPT да ни лекува

Изкуственият интелект праща за терапия при специалист

Все повече хора използват платформата за самолечение

Соня Диева

ChatGPT вече няма да ни лекува, след като влези в сила нова политика от края на октомври. Потребителите не могат да разчитат на изкуствения интелект за съвети по медицински или правни въпроси, без да се консултират допълнително със специалисти в съответните области, според въведените правила.

ChatGPT и занапред ще дефинира общи понятия или процедури, но няма право да предоставя насоки за лечение, които потребителите да следват. Неговата функция се свежда само до това да обяснява, но не и да дава експертно мнение за това какво и как да се направи, припомнят от компанията. Новите правила гарантират безопасността на хората и по-отговорната употреба на платформата. При посочване на конкретна диагноза, сега изкуственият интелект посочва симптомите, но съветва да се обърнете към специалист за подходяща терапия.

Причина за въвеждане на ограничения, свързани със здравословни проблеми са масовите опити на потребителите да се самолекуват. След навлизането на изкуствения интелект във всички сфери от живота, хората масово започват да се допитват до него по медицински въпроси и да прилагат самолечение. Специалистът по медицинско право адвокат Мария Петрова коментира пред Bulgaria On Air, че това обикновено води до грешно лечение или съобщаване на неверни симптоми на лекаря, които са били подадени на пациента от изкуствения интелект преди това.

Работата на медиците се усложнява. “Няма как с глупав въпрос да получим умен отговор”, коментира Мария Петрова. Лекарите не могат да укажат правилната грижа на своите пациенти, ако те им предоставят недостоверна информация относно оплакванията си.

Изследвания показват, че 87% от хората се допитват до Google и ChatGPT след като им бъде поставена диагноза в търсене на второ мнение или алтернативна терапия. Основните причини за това са ниската здравна култура, липсата на доверие в лекарите и недостатъците на здравната ни система, които ни подтикват да търсим отговори извън квалифицираните специалисти. В резултат на това се увеличават заведените дела срещу медицинските лица, споделя адвокат Петрова. По думите є пациентите си мислят, че знаят повече от лекарите.

Практиката є показва, че те използват Google и изкуствен интелект, за да се лекуват сами, защото е по-бързо и безплатно, а след това прехвърлят вината за грешното лечение върху медицинските екипи. Петрова защитава правото на второ мнение на пациентите, но подчертава, че то трябва да бъде получено единствено от специалист.

Тя препоръчва да се контролират рекламите за лечение в платформите като TikTok и снимките от типа “преди и след” в Instagram, които заблуждават пациентите, чрез регулации на национално ниво и намеса от страна на Българския лекарски съюз.