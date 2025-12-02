Revolut пуска „Уличен режим“ в България

Revolut, глобалното финтех приложение, обяви стартирането на нова функция за сигурност в България – Уличен режим, създадена да защити клиентите от физически заплахи като кражба на телефони. Функцията идва точно преди натоварения сезон на пазаруване и предстоящите пътувания, като позволява на потребителите да контролират къде и как се използват парите им, създавайки допълнителна бариера срещу измамници.

Кражбите на телефони в Европа растат, а измамите се развиват постоянно. Мошениците често се възползват от моменти на разсейване – на препълнени търговски улици или по оживени пазари. Уличен режим добавя допълнителен слой защита към съществуващата функция Защита на състоянието, която от 2024 г. помага на клиентите да защитят парите си дори ако телефонът им е откраднат и отключен.

Как работи Уличен режим

Потребителите могат да определят свои „доверени местоположения“ – например дом или работа – където преводите над зададен лимит се обработват с бърза селфи-проверка. В останалите зони преводите над лимита се забавят с 1 час и изискват второ потвърждение със селфи. Така клиентът има време да предотврати измамни операции, дори при риск от „грабеж чрез превод“.

Клиентите могат да добавят или премахват доверени места по всяко време, включително хотела си по време на пътуване.

„Връщаме контрола на нашите клиенти върху собствените им пари. Уличен режим е интелигентен щит, който разпознава къде се чувствате в безопасност“, казва Rami Kalai, Product Owner за Retail Trust в Revolut. „Искаме потребителите да се чувстват уверени, независимо дали са на празничен пазар или на претъпкана улица. Revolut прави момента на уязвимост – момент на контрол.“