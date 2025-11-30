Австрия строи една от най-големите инсталации за зелен водород в Европа

Австрия планира да построи до края 2027 г. петия по големина електролизер в Европа за производство на зелен водород, съобщават местни медии.

Съоръжението ще се намира в Брук ан дер Лайта, провинция Долна Австрия, като съвместното предприятие е собственост 51 на енергийния концерн О Ем Ви (OMV) и 49 процента на държавната компания за възобновяема енергия на емирство Абу Даби „Масдар“ (Masdar), предаде Австрийското радио и телевизия.

Инсталацията ще бъде пусната в действие до края на 2027 година, с електролизна мощност 140 мегавата и ще произвежда до 23 000 тона зелен водород годишно за промишлени приложения.

Договорът с министъра на промишлеността на Обединените арабски емирства Ахмед ал-Джабир бе сключен в началото на ноември, съобщи тогава министърът на икономиката на Австрия Волфганг Хатмансдорфер, предаде БТА.

„Ще построим петия по големина електролизер в Европа, с който ще можем да произвеждаме зелен водород“, заяви ръководителят на О Ем Ви Алфред Щерн, като по думите му електрозахранването вече е осигурено.

„Инсталацията се намира до подстанцията в Брук ан дер Лайта. Вече сме провели съответните преговори, за да сключим дългосрочни договори за зелена електроенергия“, уточни той.

Съвместното дружество ще има по един управител от О Ем Ви и „Масдар“, като австрийският концерн ще поеме оперативното управление. Строителството на електролизера ще струва „висока трицифрена сума в милиони“, от която „Mасдар“ ще поеме 49 процента. По-рано медии съобщиха, че общата инвестиция е в размер на 700 милиона евро, но Щерн не потвърди информацията.

О Ем Ви търси финансиране и от Европейската водородна банка - инструмент за финансиране на ЕС, който чрез търгове отпуска фиксирана субсидия за килограм възобновяем водород, финансирана от „Фонда за иновации“.

„Зеленият водород ще се използва изключително в нашата рафинерия в Швехат за декарбонизация на горивата“, каза Щерн. „От една страна, за да се спазят разпоредбите на ЕС, но и за да се декарбонизират области, които са трудни за електрифициране - като например тежкотоварния транспорт и авиацията - и да се произвеждат устойчиви горива“, допълни той.