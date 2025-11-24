Може ли AI да се превърне в "съвременен Франкенщайн"?

Правата на човека могат да станат първата жертва на внедряването на генеративния изкуствен интелект (ИИ) от технологичните гиганти, предупреди днес върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, цитиран от Франс прес. Той определи потенциала на тези системи като „чудовищен“, ако не бъдат създадени адекватни предпазни механизми и регулации.

„Генеративният ИИ има огромен потенциал, но използването му за чисто политически или икономически цели може да манипулира, изкривява и отклонява вниманието“, каза Тюрк на среща в Женева. Според него „без адекватни ограничения тези системи могат да се превърнат в съвременен чудовищен Франкенщайн“.

Върховният комисар отбеляза, че сегашният икономически модел на социалните платформи вече подхранва поляризация, екстремизъм и социално изключване, и много страни се борят да ограничат тези явления.

„Докато генеративният ИИ е обещаващ, правата на човека може да се окажат първата му жертва“, предупреди Тюрк. Той посочи, че използването на технологията за политически или икономически цели представлява риск за редица човешки права, включително правото на личен живот, политическо участие, свобода на словото и правото на труд.

Комисарят на ООН допълни, че подобни заплахи могат да подкопаят доверието в новите технологии и да доведат до непредвидими последствия. „Отговорност на правителствата е с общи усилия да предотвратят такъв сценарий“, каза Тюрк.

Той изтъкна и друга сериозна опасност – растящата концентрация на корпоративна власт и съсредоточаването на огромно лично и корпоративно богатство в ръцете на малка група компании.

В речта си Тюрк изрази и съжаление за „слабите резултати“ на КОП30 (COP30) в Бразилия, предупреждавайки, че „фаталното бездействие“ на световните лидери може да се окаже равносилно на „престъпление срещу човечеството“. Тридесетата конференция на ООН за изменението на климата завърши със споразумение, което не споменава изрично изкопаемите горива.

„Секторът на изкопаемите горива създава колосални печалби, докато унищожава някои от най-бедните общности и държави в света“, добави Тюрк. „Задължително е виновните за тази несправедливост и за всички вреди, свързани с изменението на климата, да понесат отговорност.“