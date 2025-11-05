Китайците започнаха производството на първия в света автомобил с интегриран „самолет“: Струва 280 000 долара (ВИДЕО)

Китайската компания Xpeng започна масово производство на първия в света автомобил с интегриран „самолет“. Това е 6-колесен електрически пикап, който превозва в леглото си eVTOL - двуместен пътнически дрон. Те вече имат около 7000 поръчки.

Фабриката Xpeng AeroHT в Гуанджоу, провинция Гуандун, започна масово производство на самолетоносача Land Aircraft Carrier под марката Aridge.

„Самолетите, произведени в този кръг от пилотно производство, ще бъдат използвани за тестови полети, за да се проверят допълнително производителността и надеждността на продукта, полагайки солидна основа за доставката на наземни самолетоносачи през следващата година“, обявиха местните власти, според China Daily.

Наземният самолетоносач се състои от 6-колесен електрически пикап (двоен заден мост и 6x6 сцепление) и 4 места, дълъг 5,5 метра и висок 2 метра, който превозва eVTOL с капацитет 2 пътници в товарното си легло.

Електрическият автомобил със задвижваща система от 800 V предлага, според китайския производител, пробег до 1000 км (в цикъла CLTC, еквивалентът на WLTP в Китай), а летящото превозно средство, също електрическо, има пробег над 500 км и може да лети с максимална скорост над 360 км/ч.

eVTOL, който се превозва в товарното отделение на пикап и има четири витла, подобни на дронове, може да се зарежда, когато е свързан с батерията на автомобила. Зареждането от 30% до 80% отнема 18 минути.

За по-лесна употреба, Xpeng eVTOL предлага автоматично излитане и кацане с един бутон и автоматична навигация.

Фабриката Xpeng AeroHT в Гуанджоу има първоначален годишен производствен капацитет от 5000 бройки. Но китайците планират да удвоят този брой. При пълен капацитет, по един самолет ще се строи на всеки 30 минути.