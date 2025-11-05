Мъск иска да охлажда Земята чрез сателити, захранвани от Слънцето

Футуристично решение

Илон Мъск представи ново футуристично решение на климатичната криза - съзвездие от изкуственоинтелигентни сателити, които да контролират количеството слънчева енергия, достигащо до Земята, писаха световни медии.

Шефът на SpaceX публикува в платформата X (бивш Twitter), че планира да изстреля “голяма, слънчево-захранвана” мрежа от сателити в орбита. По думите му, изкуственият интелект, вграден в тях, би могъл да прави “малки корекции” в количеството слънчева енергия, което достига до повърхността на Земята, с цел охлаждане на климата.

“Ще са нужни само минимални промени, за да се предотврати глобалното затопляне - или глобалното застудяване,“ обясни Мъск, добавяйки, че Земята вече е преживявала периоди, в които се е превръщала в “снежна топка”.

Лили Фур, директор на програмата за изкопаема икономика към Центъра за международно екологично право в Берлин, определи идеята като “високо спекулативна и опасна”. “Слънчевата геоинженерия е по своята същност непредсказуема и може да дестабилизира вече крехката ни климатична система. Ако подобен проект бъде приложен, няма да може просто да бъде спрян без риск от рязко покачване на температурите.” заяви тя пред Daily Mail.

Учени по света изразиха притеснение, че намаляването на слънчевата светлина би оказало пряко въздействие върху фотосинтезата и би могло да застраши глобалното земеделие, горите и производството на кислород.

Мъск вече има в орбита над 8000 сателита от мрежата Starlink и е човекът с най-голямо лично богатство в света - около 469 милиарда долара.