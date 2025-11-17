Армия от хуманоидни роботи в Китай ужаси света (ВИДЕО)

Потребители сравниха сцената с „Терминатор“

Сензационно видео от китайската компания UBTECH Robotics предизвика огромен отзвук в социалните мрежи, след като показа стотици хуманоидни роботи, които маршируват в идеален синхрон в стерилен склад в Шънджън. Клипът промотира второто поколение на хуманоидните машини и е представен като тяхната „първа масова доставка“, предаде Times Entertainment.

Роботите са подредени в перфектни прави редици, след което започват да изпълняват безупречно координирани движения – клякане, маршируване, демонстрация на автономно изваждане и поставяне на батерии, и дори самостоятелно качване в транспортни контейнери. В края видеото показва десетки камиони, натоварени с роботи, готови за изпращане към клиентите, придружено от слогана „March Forward“ („Марш напред“).

Кадрите предизвикаха бурна реакция онлайн – от възхищение до откровен страх. Част от потребителите ги сравняват с „сцена от научнофантастичен филм“, а други се шегуват: „Денят на страшния съд дойде!“, „Гответе се за Трета световна война с китайски терминатори“.

Но наред с шегите се появиха и сериозни опасения – много хора споделят тревога, че подобни хуманоиди могат да заменят огромен брой работни места.

„Графиките на безработицата ще излетят в космоса“, пише потребител.

Хуманоидните роботи не са новост – първият, WABOT-1, е създаден през 1973 г. в Япония. Но масовото производство на модели, способни да работят редом с хората, поставя на дневен ред проблема за бъдещето на труда.

Технологичните компании виждат в тях прогрес, ефективност и нови възможности. За работещите хора обаче те често са символ на несигурност, загуба на доход и липса на контрол.

