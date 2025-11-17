Армия от хуманоидни роботи в Китай ужаси света (ВИДЕО)

Сензационно видео от китайската компания UBTECH Robotics предизвика огромен отзвук в социалните мрежи, след като показа стотици хуманоидни роботи, които маршируват в идеален синхрон в стерилен склад в Шънджън. Клипът промотира второто поколение на хуманоидните машини и е представен като тяхната „първа масова доставка“, предаде Times Entertainment.
🚨Breaking: China has released an “army of robots”— Future Stacked (@FutureStacked) November 15, 2025
China is rolling out hundreds of UBTECH’s new Walker S2 humanoid robots, marking the first mass delivery of industrial robots to major manufacturers for continuous factory and logistics work. pic.twitter.com/BF8UswEGJd
Роботите са подредени в перфектни прави редици, след което започват да изпълняват безупречно координирани движения – клякане, маршируване, демонстрация на автономно изваждане и поставяне на батерии, и дори самостоятелно качване в транспортни контейнери. В края видеото показва десетки камиони, натоварени с роботи, готови за изпращане към клиентите, придружено от слогана „March Forward“ („Марш напред“).
Fun fact: China🇨🇳 dominates the humanoid robot supply chain. US🇺🇸 is doomed to lose the robot war vs China. Elon’s Optimus US line? Straight 90s China vibes. Our automated lines? Next-level existenc👽 https://t.co/BCBZOEQCur pic.twitter.com/EQ7bxTUK27— PLA_Overwhelm (@junshiguancha) November 9, 2025
Кадрите предизвикаха бурна реакция онлайн – от възхищение до откровен страх. Част от потребителите ги сравняват с „сцена от научнофантастичен филм“, а други се шегуват: „Денят на страшния съд дойде!“, „Гответе се за Трета световна война с китайски терминатори“.
Но наред с шегите се появиха и сериозни опасения – много хора споделят тревога, че подобни хуманоиди могат да заменят огромен брой работни места.
„Графиките на безработицата ще излетят в космоса“, пише потребител.
Хуманоидните роботи не са новост – първият, WABOT-1, е създаден през 1973 г. в Япония. Но масовото производство на модели, способни да работят редом с хората, поставя на дневен ред проблема за бъдещето на труда.
Технологичните компании виждат в тях прогрес, ефективност и нови възможности. За работещите хора обаче те често са символ на несигурност, загуба на доход и липса на контрол.