Boeing отчете 5 млрд. долара загуба заради забавянето на 777X

Американският самолетостроител Boeing отложи първата доставка на своя дългоочакван модел 777X за 2027 г. и отчете почти 5 милиарда долара загуба заради забавянето, съобщиха от компанията, съобщава Ройтерс. Това е поредният удар за аерокосмическия гигант след години на проблеми с производството и сертифицирането на самолета.

777X беше ключов за стратегията на Boeing за широкофюзелажни самолети, която досега се доминираше от легендарните модели 747 и 777. Многократните забавяния обаче натрупаха общи разходи за над 15 милиарда долара, което напрегна финансовото положение на компанията и отвори възможност за конкурентите от Airbus с техния A350 да заемат част от международния пазар на въздушни пътувания, който се възстановява.

В края на септември изпълнителният директор Кели Ортбърг призна, че компанията изостава в сертифицирането на самолета, като уточни, че има „планина от работа“, но не обяви допълнително забавяне на първата доставка, която по план трябваше да е през 2026 г.

Последната загуба включва и санкции, които Boeing трябва да изплати на клиенти заради забавени доставки. Акциите на компанията по време на предтърговската сесия се понижиха с около 1%.

Според експерти, макар и загубата да не е фатална за финансово натоварената компания, тя повдига въпроса за потенциални бъдещи изненади и допълнителни разходи.

Последното забавяне идва в момент на засилен интерес към международните пътувания, което увеличава търсенето на широкофюзелажни самолети – ситуация, различна от периода, когато 777X първоначално беше задържан.

Освен проблемите с 777X, Boeing наскоро успя да увеличи производството на 737 MAX до 42 самолета месечно след разрешение от Федералната авиационна администрация на САЩ, което облекчи ограничението от 38 самолета, наложено след инцидент с панел в полет през януари 2024 г.

Компанията достави 55 самолета през септември – най-добрият резултат за месеца от 2018 г. насам. Финансовите резултати за третото тримесечие показват свободен паричен поток от 238 милиона долара – първи положителен резултат от 2023 г. Ревизираната загуба на акция е 7,47 долара, над очакванията на анализаторите за 4,59 долара загуба, а приходите на компанията нараснаха с 30% до 23,27 милиарда долара, над прогнозата на Уолстрийт от 21,97 милиарда долара.