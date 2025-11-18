Сайтове по целия свят спряха заради глобален срив на Cloudflare

Сред засегнатите беше и "Труд News"

Редица уебсайтове, включително платформата за социални медии „Екс“ (X) и чатботът „ЧатДжиПитТи“ (ChatGPT), са потърпевши от проблеми, засягащи компанията за интернет инфраструктура „Клаудфлеър“ (Cloudflare).

Хиляди потребители съобщиха за възникналите проблеми в сайта за наблюдение на прекъсванията в мрежата „Даундетектър“ (Downdetector) малко след 13:30 часа българско време. Сред засегнатите беше и сайтът на "Труд News", който възстанови работата си едва в 16.30 часа.

„Клаудфлеър“ е наясно и разследва проблема, който потенциално засяга множество клиенти“, обяви компанията в съобщение на панела за управление на на услугите в 13:48 часа българско време. Едва към 15:10 от компанията съобщиха, че проблемът е идентифициран и започва работа по отстраняването му, която продължи близо час и 10 минути, преди „Клаудфлеър“ да съобщят, че той е разрешен, но продължава работата по отстраняването на всички грешки. В момента от компанията извършват планирана поддръжка.

Глобалният срив в уеб инфраструктурата причини прекъсвания на множество сайтове, включително X.com, Truth Social, Spotify, PayPal, ChatGPT и Sora на OpenAI, Claude AI на Anthropic и дори на Downdetector, който обикновено докладва за такива прекъсвания.

„Клаудфлеър“ управлява една от най-големите мрежи в света, която помага на уебсайтове и приложения да се зареждат по-бързо и да останат онлайн, като използва инфраструктура за уеб сигурност и кеширане, защитавайки ги от пикове на трафика и кибератаки.