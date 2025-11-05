Да управлявате кафеавтомата през телефона? Възможно е!

Ако днес искате да пиете хубаво, горещо кафе точно по ваш вкус, нямате нужда от дълго мелене, затопляне на вода и чакане кафето да се свари. Кафеавтоматите позволяват целият процес да се извършва самостоятелно, докато вие се разсънвате, обличате и правите сутрешния си тоалет. Нещо повече – днес кафето ви може да се приготвя още докато сте в леглото или пътувате към дома си. Как се случва това? През телефона, разбира се!

Удобство в джоба

Голяма част от най-модерните кафеавтомати могат да се управляват чрез смарт контрол, тоест през телефона ви. Те са свързани с Wi-Fi мрежата у дома и могат да приемат сигнал от мобилно приложение. Можете да си представите какво означава това, нали?

Настройвате машината всяка сутрин точно в 7:00 да приготвя ароматна чаша от любимата ви напитка и така печелите още няколко минути излежаване в леглото. Например, с кафеавтомат като De'Longhi Dinamica Plus или Siemens EQ.700.

Идват внезапни гости, а кафето започва да се приготвя само в кухнята, докато вие си бърборите сладко в хола.

Потегляте от офиса към вкъщи и преди да запалите колата, през телефона си активирате машината. Задавате какво кафе искате и в колко часа да е готово. А ако разполагате със система за умен дом, може кафето да започне да се вари в момента, в който отключите входната врата!

И това далеч не е всичко, което умният кафеавтомат с мобилно приложение може да ви предложи.

Персонализация

Обичате двойно черно кафе сутрин и лате следобед? Половинката ви пие капучино, а вие – американо? Повечето мобилни приложения за смарт кафеавтомати позволяват да запазите различни профили за всеки човек у дома. В тях се съхраняват настройките за различните напитки, които всеки от вас обича, така че всеки път да получавате любимото макиато или ристрето само с няколко докосвания на телефона.

Можете да създавате и плейлисти, за да ги използвате още по-бързо и лесно.

Напомняния

Когато имате смарт приложение, няма да се налага изобщо да мислите за машината. То ще ви известява кога е време да заредите кафе, да налеете още вода или да почистите.

Как работи управлението през телефона

Лесно е!

Достатъчно е да инсталирате на телефона си мобилното приложение, посочено от производителя на кафеавтомата. Може би ще има нужда от няколко бързи настройки, чрез които да се свържете с машината. Те ще се изпишат на екрана ви.

Може да отделите още малко време, ако искате да направите персонални профили (на себе си и на членовете на семейството) и да въведете в тях напитките, които харесвате и използвате често. Така ще ги задавате изключително бързо.

Остава да настроите постоянните часове, които желаете – например за сутрешното кафе или за напитката след работа.

Някои приложения могат да се инсталират и на смарт часовници, което вероятно ще е допълнително удобство за вас.

Полезни функции и характеристики

Ако искате да ползвате всички тези удобства, ето какво трябва да потърсите в новия си кафеавтомат:

Wi-Fi и/или Bluetooth връзка.

Наличие на мобилно приложение и съвместимост с гласови асистенти.

Възможност за дистанционно стартиране и задаване на време.

Функции за персонализация (сила, температура, вид кафе).

Интеграция със система „умен дом“.

Уведомления за поддръжка и потребление.

Остава единствено да се наслаждавате на любимата си напитка.