ChatGPT ще започне да не пробутва реклами

OpenAI се готви да монетизира огромната си потребителска база

Въвеждането им може да наруши усещането за доверие

Дизайнът на ChatGPT скоро може да претърпи промяна, а сайтът на чатбота да включва реклами. Софтуерният инженер Тибор Блахо откри в бета версията на Android приложението (1.2025.329) редове код, маркирани като „feature ads“, включително елементи като „search ad“, „ads carousel“ и „bazaar content“, пише dir.bg. Това подсказва, че OpenAI се готви да монетизира огромната си потребителска база, на фона на нарастващите разходи за инфраструктура и натиска компанията да стане печеливша. Ръководството досега беше уклончиво. Финансовият директор Сара Фрайър миналата година призна, че разглеждат рекламен модел, но после заяви, че няма „активни планове“.

Сам Алтман наричаше рекламите „последна възможност“, но по-късно смекчи позицията и каза, че не е „напълно против“ идеята и я очаква „в някакъв момент“. Междувременно OpenAI тихо назначаваше топ кадри от рекламната индустрия, включително бивши служители на Google и Meta, и пускаше обяви за рекламни позиции. The Information съобщи, че компанията дори обмисля персонализирани реклами, базирани на паметта на ChatGPT за потребителите - тенденция, която поражда етични опасения.

ChatGPT досега беше изцяло без реклами. Въвеждането им може да наруши усещането за доверие и „човешка“ близост, което много потребители са развили към чатбота. Някъде тук започват и възможните проблеми. Единият е свързан с поверителността на данните и способността на алгоритъма да анализира. Освен това чатботовете са далеч по-пристрастяващи от обикновените търсачки, което прави рисковете от манипулативни реклами още по-големи.

В допълнение експертите предупреждават, че преминаването към рекламен модел може да промени начина, по който системата приоритизира отговорите, подобно на начина, по който традиционните търсачки поставят спонсорирано съдържание на по-видими места. Някои анализатори смятат, че монетизацията чрез реклами е неизбежна стъпка, ако OpenAI иска да остане конкурентоспособна в условия на скъпи изчислителни ресурси и засилена конкуренция от антропоморфни AI платформи.

От друга страна, възможно е компанията да въведе реклами първо ограничено - например само в безплатната версия - за да тества реакциите. Исторически погледнато, подобни промени при големи технологични услуги често предизвикват първоначален негативен отзвук, който след време се нормализира.