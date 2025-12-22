Италия глоби Apple с близо 100 млн. евро заради App Store

Италианският орган за защита на конкуренцията (AGCM) наложи глоба от 98,6 милиона евро на американския технологичен гигант Apple и две негови дъщерни дружества за предполагаема злоупотреба с господстващо положение на пазара на мобилни приложения. Това съобщи агенция Ройтерс.

Според регулатора Apple е нарушила европейските правила за конкуренция чрез управлението на своя App Store, където компанията има „абсолютно господство“ в отношенията си с външни разработчици. Разследването срещу технологичния гигант започна през май 2023 г., след като се появиха съмнения, че Apple е наложила по-строги и ограничителни правила за поверителност на разработчици на приложения от трети страни.

AGCM посочва, че от април 2021 г. Apple е изисквала от тези разработчици да получават допълнително специално съгласие от потребителите за събиране и комбиниране на данни с рекламна цел. Това става чрез т.нар. подкана за прозрачност на проследяването на приложения (App Tracking Transparency – ATT), наложена едностранно от компанията.

„Условията на политиката ATT са наложени без възможност за договаряне, в ущърб на бизнес партньорите на Apple и не са пропорционални на декларираната цел за защита на личните данни“, се казва в изявлението на регулатора. Според AGCM процедурата не отговаря напълно на правилата за защита на личните данни, тъй като разработчиците са били принудени да дублират исканията за съгласие към потребителите за една и съща цел.

От италианския орган допълват, че разследването е било изключително сложно и е проведено в тясна координация с Европейската комисия и други международни органи за защита на конкуренцията.