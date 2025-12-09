ЕК започва разследване срещу Google

За използването на потребителско съдържание за развитието на изкуствен интелект

Европейската комисия обяви, че започва разследване срещу „Гугъл“ заради използването на потребителско съдържание за развитие на изкуствен интелект (ИИ), което може да нарушава европейските правила за конкуренцията, пише БТА.

Комисията проверява дали компанията налага нечестни условия на създателите на съдържание и дали не си осигурява привилегирован достъп до данни, което би поставило останалите разработчици на ИИ в по-слаба позиция. Според ЕК „Гугъл“ може да предоставя отговори чрез ИИ, без да компенсира създателите на съдържанието и без да им дава възможност да откажат използването на материалите им.

Разследването обхваща и платформата YouTube, като се проверява дали създателите на видеа трябва да се съгласят съдържанието им да се използва за обучение на ИИ без право на отказ, докато други разработчици са ограничени да използват същото съдържание по подобен начин.

Ако съмненията на ЕК се потвърдят, това ще представлява нарушение на правилата за конкуренцията в ЕС, които забраняват злоупотребата с господстващо положение.

Представителите на „Гугъл“ вече са информирани за разследването, което няма определен краен срок за завършване.