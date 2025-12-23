Шведските "Грипени" се въоръжават с крилати ракети "Таурус"

Шведските военновъздушни сили скоро ще имат способността да извършва дълбоки удари далеч зад вражеските линии. Това ще бъде постигнато след като ВВС и Шведската агенция за отбранителни материали (FMV) завършват интеграцията на изтребителите "Грипен" (Gripen) с немската крилата ракета "Таурус" (Taurus), заяви генерал-майор Йонас Викман, командир на шведските военновъздушни сили, цитиран от Defense News. По думите му, работата върви бързо и ще приключи по-рано от планираното.

„Пренаредихме приоритетите и завършихме работата по-бързо. Това ни позволи да изместим първоначалните срокове напред. Ще започнем значително по-рано от планираното“, каза той в интервю за Defense News.

През февруари се очакваше първоначалната оперативна готовност за крилата ракета Taurus KEPD-350, изстрелвана от въздуха, на борда на JAS39 Gripen C/D, да бъде достигната до 2028 г. Ракетата е разработена от Taurus Systems GmbH, съвместно германско-шведско предприятие между MBDA Deutschland и Saab.

Според уебсайта на компанията, оръжието може да носи бойна глава от 481 килограма и е предназначено да унищожава укрепени и дълбоко вкопани цели от всякакъв размер на разстояние над 500 километра.

Уикман нарече бъдещото разполагане на оръжието „мащабна стъпка, която ще повлияе и на доктрината и оперативните концепции на ВВС на Швеция".

„Тези способности са много важни, защото преди това нямахме никакви възможности за дълбоки удари или контранастъпателни въздушни действия. Можехме просто да инвестираме всичките си ресурси в отбранителни способности, но сега това е огромна промяна за нас“, каза той.

Той добави, че скандинавската страна е получила голяма подкрепа от Германия във всички аспекти на далекобойните нападателни системи.

Наскоро националният производител на самолети Saab публикува изображение, показващо Gripen в полет с ракета Taurus, а статично изображение на изтребителя в тази конфигурация беше показано още през 2016 г. на изложението за отбрана FIDAE в Чили.