Революция в индустрията: ИИ предсказва драматични промени за програмистите

Днес повече от една четвърт от целия нов код в Google се генерира с изкуствен интелект

Симулатор на Масачузетския технологичен институт и Оук Ридж (Iceberg Index) изчислява, че изкуственият интелект (AI) вече може да замести 11,7% от пазара на труда. AI агентите ще вземат поне 15% от решенията, свързани с работата, през следващите три години, според доклад на консултантската компания, специализирана в технологии, Gartner, цитиран от El Pais.

В областта на разработчиците, които създават, проектират и създават компютърни програми (софтуер), тази тенденция ще доведе до радикална промяна. Досега те са заемали една от нишите на технологичната заетост, но секторът се приближава към революция.

„Изглежда като края на една епоха“, признава Джеф Бар, вицепрезидент на Amazon Web Services (AWS).

„Днес повече от една четвърт от целия нов код в Google се генерира с изкуствен интелект. След това той се проверява и одобрява от инженери. Това им помага да правят повече и да се движат по-бързо“, заяви най-висшият отговорник на мултинационалната компания, Сундар Пичай, на конференция за резултатите от миналата година.

Бар, с половин век опит в областта на технологиите и съветник на огромната общност от разработчици (повече от 47 милиона в света и почти половин милион в Испания, според SlashData), добавя, че „не само програмирането се променя, но и ролята и наборът от умения на разработчиците“.

Системата, която стои зад тази революция, е кръстена от изследователя в областта на изкуствения интелект и основател на Eureka Labs, Андрей Карпати, като Vibe coding:

„Просто се свържете с изкуствения интелект. Поискайте, генерирайте код, изпълнете го, вижте какво не работи, опитайте отново, редактирайте малко, поставете го, повторете. Просто създавайте“.

Става въпрос за използване на големи езикови модели (основните системи на изкуствения интелект) за генериране на функционален код, като просто се опише какво е необходимо на прост език. Вместо да се пише всяка реда ръчно, изкуственият интелект превежда естествения език на изпълним код.

Тази функционалност демократизира кодирането

и позволява програмиране с основни познания. Тест, проведен с програмиращия агент на AWS (Kiro) по време на конференция за международни медии в Сиатъл, на която беше поканен EL PAÍS, позволи на повече от дузина хора без специфични умения в програмирането да разработят за 10 минути уебсайт, способен да анализира, сортира и предлага действия въз основа на мненията на клиенти за даден обект.

Всички големи компании имат свои модели с подобни възможности. Anthropic току-що пусна Claude Sonnet 4.5, специализиран в кодирането, за да се конкурира с тези на IBM, Microsoft, Google, OpenAi или AWS, между други.

За Бар уменията на агентите променят радикално програмирането и ролята на разработчиците:

„То се променя бързо. Живеем в нова ера, в която не виждаме разработчиците буквално да търсят и да пишат. Става въпрос по-скоро да видя какъв е проблемът, който трябва да реша, да го предам на агента и да му кажа: "Това е крайният резултат, от който се нуждая, моля те, разбери как да стигна дотам“. Нямам съмнение, че ще стигнем до ниво 4 на автономност, без човешки надзор, когато сме сигурни, че абсолютно нищо не може да се обърка."

Сри Елапролу, директор на центъра за иновации в областта на генеративната изкуствена интелигентност в AWS, сравнява еволюцията на автоматизацията на задачите с напредъка на безпилотните автомобили, където ниво едно би било въвеждането на круиз контрол, а ниво четири – напълно автономно шофиране.