4 компании правят огромни инвестиции в Изкуствен интелект

В Европа само плащаме цената за крайната услуга

Капиталовите инвестиции на големите компании в изкуствения интелект достигат невероятни стойности. Само за третото тримесечие на 2025 г., само 4-те гиганта - Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook) - отчитат общо 112 милиарда долара инвестиции. Графиката ясно показва колко бързо растат тези числа - само преди 2 години инвестициите им са били 3 пъти по-малко. Забележете, че не говорим за всички компании в сектора, а само за 4 от тях. Почти всичко се случва на територията на САЩ.

За да стане ясно за каква инфраструктурна лавина иде реч, ще направя някои сметки на коляно. Според ChatGPT (с много допускания и включване на абсолютно всички разходи) с 1 милиард долара инвестиции могат да се изградят изчислителни центрове средно с около 40 MW мощност. Умножено по тези 112 милиарда, получаваме изградено ново потребление на около 4.5 GW базова електроенергия само за едно тримесечие. Това е еквивалента на повече от 2 АЕЦ Козлодуй, работещи непрекъснато.

Интересни за мен са и нужните материали. На 1 милиард долара инвестиции в изчислителни центрове (40 MW) говорим средно за (прескачам бетона, че няма смисъл):

11,000 тона стомана

3,000 тона алуминий

500 тона полимери/пластмаси (тоест нефт и газ)

350 тона мед

20 килограма сребро

Всеки може да умножи горните числа по 112, за да получи материалния поток, причинен от инвестициите само на 4 компании, само за едно тримесечие и почти само в САЩ.

На този фон не ми се мисли какво се случва в Китай...

За Европа няма нужда да го мисля - тук само плащаме цената на крайната услуга, защото „сме богати и можем да си го позволим“.

Засега...