Фалшименто.

Кой контролира фактчекърите?

"Борците за свободата на словото" пропускат черните списъци на журналисти за отстраняване

Някаква хора, предимно на издръжка на посолства и "Америка за България", решиха, че те са истинските журналисти

Умишлено се въздържам да коментирам истерията около Би Ти Ви. Не, че съм някакъв фактор и моето мнение има значение. Няма.

Но понеже вчера разбрах от приятели, че са ме налазили някакви "чекъри", които ме громят, че съм разпространявал невярна информация за арестувания директор с камерите в тоалетните на децата. Та да дам и моят дял по темата. Защото нещата са свързани.

Понеже сме късопаметни, ще припомня скандала от началото на годината с т.нар. чекъри, последната инстанция на истината тук, в тази социална мрежа.

Та, Зукърбърг започна разчистването им. Цитирам:

Facebook планира да замени своите фактчекъри с „бележки от общността". По този начин драстично ще намали цензурата и ще препоръчва повече политическо съдържание на своите платформи, включително Facebook, Instagram и Threads. Това обяви основателят Марк Зукърбърг във фейсбук профила си.

Зукърбърг заяви, че „проверителите на факти на Meta са били твърде политически пристрастни и са разрушили повече доверие, отколкото са създали".

И настана една драма. Питаха "проверителите на факти", защо са се занимавали с пропаганда, а не с реална проверка. И, кой, по дяволите, ги е назначил за "последна инстанция"? Казано по нашенски: Кой контролира контрольорите?

Така е и с "националните медии". Някаква хора, предимно на издръжка на посолства и "Америка за България", решиха, че те са истЕнските журналисти, те са пътят, и истината и животът.

Другите сме втора, трета, категория. Въведоха специален термин "интегрирани", ако не си с тях и не подкрепяш тезите им, си "неинтегриран", от медии "без ясна собственост" и т.н.

Всичко това маскирано под "борбата за свободата на словото".

А под тази мантра се вихри цензура и пропаганда. Майката му е в сравненията, така е в нашия занаят и това още не е отменено от някакви чекъри.

Един месец националните медиии пропагандират протести. В студията само правилни, интегрирани, лица от ППДБ, от сутрин до вечер във всички медии.

И нито дума, примерно, за заринатата с боклуци София. Темата мина само когато кметът Терзиев си направи ленински съботник, хвана за първи път в живота си лопата и толкоз.

Няма вече драматични репортажи за счупени плочки, за пострадали хора от колчета, няма вече снимки на "криви релси".

Няма и дума за мръсният въздух в София. А какво беше преди няколко години? Еколози късаха ризи в студията, майки с деца протестираха, отразени обилно в сутрешни блокове.

Сега въздухът е хималайски. Същото е с големият скок в класациите по "свобода на словото", когато управляваше Кирил Петков. Тогава само за месец литнахме в небесата от свобода.

Фалшименто.

И политическа пропаганда, нищо повече. Пиша това, за да се схване колко дълбоко са проникнали мрежите на тези пропагандатори, с НПО-та, асоциации и т.н. в обществото. Като са обсебили дори и държавните медии, издържани с пари на данъкоплатеца.

"Борците за свободата на словото" пропускат черните списъци на журналисти за отстраняване, това са дреболии. Пропускат шпицкомандите, които нападат участници в "Панорама" на излизане от сградата на държавната телевизия. Защото са изразили някакво мнение различно от пропагандата.

Техните пропагандатори са "остро критични" към определени хора, но някак си не толково "критични" към "техните хора". Това не е свобода на словото.

(от Фейсбук)