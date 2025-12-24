В ЕС правителството (опростявам), а не съдът или прокуратурата, може да обвини гражданин без доказателства

Владислав Наков

Обръщам внимание на случая със санкциите срещу Жак Бо и Ксавие Моро, който ми се струва много по-тревожен от свалянето на политически активисти от ефира.

Ролята на Франция в усилията на ЕС за борба с „руската хибридна атака срещу демокрациите“ се подценява. Регулаторната инициатива произхожда от Франция и заедно с Жак Бо (който пише и публикува на френски), Ксавие Моро, бивш френски военен офицер, също е обект на санкции.

Ако прегледате списъка с 54-те санкционирани досега организации, ще откриете, че много от тях са руски агенции за влияние в Африка (не Европа, а Африка), конкуриращи се с френските. Дали внезапното желание на Макрон да контактува с Путин има връзка с това, ще разберем скоро.

В Италия, Карло Календа, истеричен русофоб и лидер на маргинална партия, който си татуира украински символи по ръцете, се надяваше инструментът да послужи за заглушаване на прочутия журналист Марко Травальо (когото често превеждам), но вместо това той се използва предимно за френски колониалистически дела. Какво разочарование!

У нас е пълно с хора като Календа, които с радост биха санционоирали и фактически предизвикали гражданска смърт на една камара хора, само защото не са на „правилна страна на история“. Нищо, че сега пишат патетични текстове за свободата на словото, правото на информация и т. н. Списъкът е дълъг. Ще ги познаете по лицемерието. Това не променя факта, че говорим за широко разпространена опасност, която засяга всички (дори нищо неподозиращия и наивен полезен идиот в България).

В Европейския съюз правителството (опростявам), а не съдът или прокуратурата, може да обвини гражданин без доказателства, който след това трябва да докаже своята невинност. Междувременно му е отрязана възможността да си купи сандвич, камо ли ли да си плати на адвокат.

Тази обскурантска практика е много обезпокоителна, но в момента не изглежда много ефективна. Засега. Иначе, Жак Бод е санкциониран, но книгата му увеличава продажбите в Amazon (който не е европейски и не е изложен на риск от санкции).

*От Фейсбук