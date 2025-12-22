Най-представената в медиите партия се оплаква от… цензура

ПП не са партия, те са пиар агенция

ДНЕШНИЯ АБСУРД Е:

Че най-представената в медиите партия, най-канената, най-улесняваната част на политическия спектър се оплаква от …цензура.

Никой не смее да извади статистика по предавания - кои говорещи глави не излизат от телевизора. БТВ - я пуснете по брой гостувания - кой ще видите на първо място? Ще видите на собственото си първо място неблагодарниците. Ако нямате такава статистика на гостите - Влади Наков има няколко показателни извадки. Парадокс: Оплакващите се от цензура са най-давани по TV. Парадоксът е Факт.

Чеквайте.

И още един факт - въпреки подкрепата на медиите, въпреки калната игра във Фб този политически спектър няма особени успехи на избори. Факт.

Трети факт - това се дължи на коалициите , които сглобява този спектър - те управляваха непрекъснато с Борисов. И в последствие с Пеевски.

Докато крещят, че има цензура, предполага се - договарят следваща сглобка.

Разбира се, това вече не е факт, спекулация е. Но защо да спирате сега - във всяко прасе живеят паразити. Ако изборът е само между ПП (прасе и паразит) - тъжна история.

Още една спекулация : пп не са партия, те са пиар агенция. Тя работи с медии и в медиите пиар агенцията си има хора. Това е нормално - дори приемливо - ако си го признаете. Не е нормално да се правите на жертва.

(от Фейсбук)