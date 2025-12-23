Новата маркетинг стратегия на ППДБ е ухажване на младите

Свидетели сме на стратегическо залагане на покъртително примитивна символика

Новата маркетинг стратегия на ППДБ очевидно е ухажване на младите. Непрекъснато заиграване с Gen Z, говорене на техния език, опити да изглеждат смели, дръзки и антисистемни революционери. Явно PR-ите на ППДБ са решили, че политиката трябва да се ребрандира в TikTok формат - много емоция, малко логика, опаковани в задължителните приказки на едро за „борба с мафията“.

Бабаитските лафчета за шамари и юмруци на г-н Ивайло Мирчев. Обидно инфантилните, панаирджийски скечове на г-жа Елисавета Белобрадова. Малоумни песнички и лозунги. Въобще, свидетели сме на стратегическо залагане на покъртително примитивна символика, но не и на ясна стратегия за борба с туморите в българската политика.

Там всичко е ясно. Разчита се на слабата политическа култура на младите и на липсата на ясни спомени кой участва в сглобки, кой топли скута на Пеевски („Пеевски се промени за добро“) и кой пишеше конституция рамо до рамо с него. Разчита се на късата памет, на фрагментираното внимание и на вечната надежда, че „те още не знаят“.

Като цяло - сериозен напън на ППДБ да се държат като революционери. А революционерската естетика винаги е била запленяваща за младия човек, необременен от знания за мръсно минало. Това продава. Това винаги е продавало. Може и да им се получи. Въпросът е на каква цена - и за кого.

*От Фейсбук