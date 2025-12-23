Пуснеш ли други да се упражняват с твоето име, ще ти правят мръсотии

Реалността на интернет пространството е, че ако ти не поемеш контрол над наратива, друг го прави вместо теб

Преди време бях писал, че според мен Румен Радев трябва да скочи и много хора бяха несъгласни. Ето обаче, че вече се вижда какво имах предвид.

Ясно е, че самият Радев не е лидер на тази партия „Трети март“ и няма общо с нея. Той е казвал, че само партия, която лично обяви, е негова. Да, обаче сега по медиите е написано за тази партия „Трети март“, а на повечето места е снимка на Радев. Същевременно те са измислили елегантен начин да го обвържат без да има какво да каже с това „неформален лидер“.

Реалността на интернет пространството е, че ако ти не поемеш контрол над наратива, друг го прави вместо теб. Същото важи за политиката в България. Чел съм (не си спомням къде) например, че президентът не трябвало да се занимава с Тикток, социални мрежи. Ами прекрасно - значи ще има същия брой клипове за него, просто други ще ги правят. Вероятно с по-кофти цел. Точно това е принципът и тук. Пуснеш ли други да се упражняват с твоето име и лице, а не го правиш ти самия, ще ти правят мръсотии.

Той по принцип още има време, защото тези неща са дреболии. Все още. Но се чудя какво ще стане, ако не поеме контрол над наратива за себе си? Бойко това го владее перфектно, например. Може да не е винаги успешен, но наратива е негов като е на власт. Без това в алгоритмичната реалност... трудно.