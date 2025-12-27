Kaĸ Kитaй изгpaди cвoя "Πpoeĸт Maнxaтън“, зa дa удари Зaпaдa в пpoизвoдcтвoтo нa АІ чипoвe

В строго охранявана лаборатория в Шънджън китайски учени са създали прототип на машина, способна да произвежда усъвършенствани полупроводникови чипове, използвани в изкуствения интелект, смартфоните и съвременните оръжейни системи, съобщава Reuters, позовавайки се на източници, запознати с проекта.

Машината, завършена в началото на 2025 г., в момента е в процес на тестване и заема почти цял фабричен етаж. Тя е разработена от екип, включващ бивши инженери на холандския производител на чипово оборудване ASML, които са извършили обратно инженерство на технологията за литография с екстремна ултравиолетова светлина (EUV).

EUV машините са сред най-чувствителните технологии в световната надпревара за чипове, позволявайки производство на най-мощните микропроцесори. До момента тези технологии бяха монопол на западни доставчици. Китайският прототип все още не произвежда функционални чипове, но според източници напредъкът го доближава до самодостатъчност в производството на полупроводници.

Проектът е част от националната стратегия на Китай за намаляване на зависимостта от чуждестранни технологии – ключов приоритет на президента Си Дзинпин. Инициативата, известна като „китайският Манхатън проект“, включва държавни изследователски институти, доставчици и хиляди инженери, а Huawei играе централна роля в координацията.

Въпреки значителния напредък, оптичните системи, необходими за EUV, все още се доставят от западни компании като Carl Zeiss. Китайски инженери използват стари машини от вторични пазари и компоненти от японски доставчици, за да сглобят прототипа.

Проектът се осъществява в тайна, като екипите са изолирани и наблюдавани, а работниците често живеят на място през работната седмица. Анализатори смятат, че усилията показват, че Китай постепенно преодолява технологичните бариери и намалява зависимостта си от чуждестранни доставчици, въпреки години на американски контрол върху износа на критични технологии.