Кубът на Рубик става видеоигра

“Уау Куб” е високотехнологичното преоткриване на класическия куб-пъзел 2x2, достъпен на множество компютри и 24 видеоекрана вместо цветни панели. Вместо традиционния цветен стикер, всеки от 24-те квадрата на играчката е IPS дисплей с размер 240Ч240, като всеки от осемте “модула” съдържа три от тях, заедно със собствен компютър, жироскоп и батерия.

Всеки от дисплеите може да бъде настроен да показва плътен цвят за решаване на основния пъзел на Куба на Рубик или да се използва за възпроизвеждане на графични анимации, позволяващи десетки различни интерактивни триизмерни пространствени игри.

Цената на “Уау Куб” на дребно е 400 долара и е достъпен от уебсайта на Cubios.

“Кубчето на Рубик”, е механична главоблъсканица, изобретена през 1974 г. от унгарския скулптор и професор по архитектура Ерньо Рубик.

Първоначално кубът на Рубик е наречен от създателя си магически куб, но е преименуван на куб на Рубик от Майкъл Егнот през 1980 г. Според друга версия преименуването настъпва през 1976 г. в Англия, когато Дейвид Сингмастър продава екземпляри от играчката в Опън Юнивърсити. Той печели немската награда “Игра на годината” за най-добра главоблъсканица през 1980 г. Смята се за най-добре продаваната играчка в света с над 350 милиона продадени екземпляра по света.