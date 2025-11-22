Apple намалява наполовина производството на iPhone Air

Заради слабо търсене на пазара

Apple е намалила наполовина производството на новия iPhone Air, след като продажбите на модела се оказаха значително по-слаби от очакваното, съобщава „Файненшъл таймс“, позовавайки се на данни на International Data Corporation (IDC).

Въпреки че устройството беше представено като най-голямата дизайнерска промяна в iPhone от години, реалното търсене е достигнало едва една трета от прогнозираното. По информация на IDC това е принудило компанията да направи необичайно бърза корекция в производствения график, което подчертава трудностите, пред които е изправен моделът.

Анализатори смятат, че причините за слабия пазарен интерес са няколко – компромиси в камерите и високоговорителите заради свръхтънкия корпус от 5,64 мм, както и по-високата от очакваната цена. Повечето потребители са предпочели други устройства от серията iPhone 17, които се продават значително по-добре.

Това се случва въпреки силния онлайн интерес към премиерата. По данни на Similarweb страницата на iPhone Air е регистрирала 1 млн. посещения през септември, допринасяйки за общо 7,4 млн. разглеждания на новите продукти – ръст от 28% на годишна база. Въпреки това реалните покупки на модела са били с една трета по-малко от тези при другите устройства в серията.

Въпреки натиска, който слабите продажби на iPhone Air оказват върху общото представяне, Apple очаква рекорден празничен сезон. Анализатори от Morgan Stanley прогнозират, че производството на новите устройства може да достигне 90 млн. броя през втората половина на 2025 г., макар и ръстът да е частично ограничен именно от проблемите около iPhone Air.

Компанията Apple отказа коментар.