Изкуственият интелект унищожава работни места, но създава и недостиг на кадри

Задава се недостиг на кадри със силни математически способности

Има две големи опасения, когато става въпрос за бързия напредък в изкуствения интелект. Първото е, че това ще доведе до роботи господари, които ще унищожат човечеството. Второто е, че изкуственият интелект ще елиминира много работни места. По-вероятният сценарий е, че ще създаде недостиг на работна ръка или поне недостиг на квалифицирани работници, които могат да се възползват максимално от новите технологии, пише Bloomberg.

Според ръководителя на програмата по информатика в голям университет, най-голямата пречка е, че много студенти нямат необходимите математически умения за свят, в който изкуственият интелект ще доминира живота ни, особено тези, които не планират да се специализират в тази област.

Но какво да кажем за тези, които планират кариера в областта на изкуствения интелект? Технологията винаги е правила труда по-ценен, защото позволява на работниците да станат по-продуктивни. Сега опасението е, че хората ще използват изкуствен интелект, за да мисли вместо тях, като по този начин сами ще се направят излишни. Това вероятно ще е така за някои, но използването на изкуствен интелект по продуктивен начин включва прилагане на технологията за разработване на нови идеи, а това изисква поне известен човешки принос.

Например, големите езикови модели работят, като вземат много данни не само за да отговорят на въпрос, но и за да намерят отговора, който е най-често срещан или среден. Понякога това е адекватно, но това, което отличава хората в работна ситуация, често е да измислят изключителен отговор. Изкуственият интелект може да ви помогне да стигнете до там, но рядко е достатъчен сам по себе си; той също така изисква способност за оценка на резултата и за продължаване на напредъка. Или често отговорът от AI е неадекватен, защото му липсва контекстът, който прави определена ситуация уникална.

Да предположим, че се опитвате да получите проста статистика от голямо количество данни. Не е достатъчно просто да ви се даде статистика; трябва да разберете ограниченията на данните, с които работи вашият модел, откъде идва, откога е, дали е релевантна за вашия проблем и каква спецификация е използвала технологията, за да предостави статистиката. Осмислянето на резултатите изисква както добри статистически, така и аналитични умения.

Междувременно сме свидетели на срив на стандартите и способността на някои ученици да се справят дори с основна математика в някои от най-добрите университети и средни училища в Америка. Може би само малка част от учениците в Харвардския университет се нуждаят от допълнителен курс по математика. Но фактът, че това е дори популация в такова училище, предполага, че стандартите като цяло отслабват, не само за математика, но и за четене. Дори изключителните ученици получават по-малко строго обучение за това как да мислят критично през този решаващ момент от живота и развитието на мозъка си.

Завръщане към основите

Много академици казват, че все още не са сигурни как да преподадат на студентите уменията, от които се нуждаят, за да процъфтяват в свят на изкуствен интелект, който елиминира много работни места на начално ниво. На фона на голям икономически преход е невъзможно да се знае как ще изглежда бъдещето на труда. Едно вероятно решение може да бъде толкова просто, колкото доброто преподаване на основите, прилагането на последователни стандарти и даването на реални оценки.

Правенето на каквото и да е друго рискува порочен кръг, в който новите завършили не могат да предложат много подобрения в областта на изкуствения интелект, защото им липсват уменията, необходими за работа с технологията, и затова не си струва да бъдат наемани. В такъв сценарий се озоваваме в най-лошия от всички светове - безработни завършили и работодатели, неспособни да намерят достатъчно работници, които могат да използват ефективно новата технология.

Що се отнася до САЩ, има допълнителен риск, свързан с имиграцията. Много чуждестранни студенти имат по-добри количествени умения от американските си връстници, но нашата система за легална и квалифицирана миграция е счупена. Дори президентът, дългогодишен скептик по отношение на имиграцията, признава, че се нуждаем от повече квалифицирани работници, които могат да създават и използват технологии, и много от тях ще трябва да дойдат от чужбина. Но трайна имиграционна реформа не може да дойде с изпълнителна заповед; тя изисква консенсус на Конгреса и двете партии относно имиграционните приоритети. За съжаление, това не изглежда вероятно в момента.

Резултатът е, че Америка потенциално се сблъсква с голямо несъответствие в уменията и липсата на аналитично мислещи хора със силни математически способности, които могат да използват и да се адаптират към развитието на технологиите. Нито нашата образователна, нито имиграционната ни система произвеждат достатъчно от тези хора. Резултатът може да бъде както много безработни висшисти, така и огромен недостиг на работна ръка.