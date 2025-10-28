Енциклопедията на бъдещето? Илон Мъск стартира Grokipedia

Милиардерът и предприемач Илон Мъск стартира новия проект Grokipedia – онлайн енциклопедия, задвижвана от асистента за изкуствен интелект Grok на компанията му xAI, с амбицията да се конкурира с Уикипедия, която предлага над седем милиона статии на английски език, съобщава БНР.

Уебсайтът grokipedia.com, за който Мъск преди време заяви, че е „необходима стъпка към целта на xAI да разбере Вселената“, към момента предлага 885 279 статии. Сайтът разполага с минималистична лента за търсене, озаглавена „Grokipedia v0.1“, и бутон за вход в горния десен ъгъл.

Явно новата енциклопедия на Мъск има един особено впечатляващ фаворит – самият Илон Мъск. Статията за него, създадена с помощта на изкуствения интелект, съдържа близо 11 000 думи, цитира над 300 източника и включва раздели като „Критики на регулацията и културата на пробуждането“ и „Застъпничество за многопланетен живот и растеж на населението“.

https://t.co/op5s4ZiSwh version 0.1 is now live.



Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

Материалът обхваща всичко – от предприемаческите му начинания до личните му идеологически позиции. Предложените свързани търсения включват „Илон Мъск (многозначност)“ и дори „филмография на Илон Мъск“.

Под капака, Grokipedia използва големия езиков модел, който захранва чатбота Grok на Мъск в платформата „X“. Това означава, че системата теоретично може да извлича и актуализира записи в реално време, използвайки информация от стотици милиони потребители на социалната мрежа.

Стартирането на Grokipedia обаче беше съпътствано от кратък технически срив, съобщават няколко медии, но сайтът бързо възстанови работата си.