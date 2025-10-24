Европа отвръща на удара: Създава космически гигант, който да се конкурира с Илон Мъск (СНИМКА)

Новата компания, оценявана на 6,5 милиарда евро, ще обединява около 25 000 служители

Европа предприема решителна стъпка в надпреварата за космоса. Авиокосмическите компании Airbus, Leonardo и Thales обявиха, че са постигнали предварително споразумение за обединяване на дейността си в областта на спътниците и космическите системи, съобщава Politico. Целта е да се създаде „водещ европейски играч в космоса“, който да се конкурира с SpaceX на Илон Мъск.

Новата компания, оценявана на 6,5 милиарда евро, ще обединява около 25 000 служители в различни страни на континента. Инициативата, наречена Project Bromo (по името на вулкан в Индонезия), се подготвя от години и включва участието на пет правителства — Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство.

Централата на новия космически гигант ще бъде в Тулуза, Южна Франция, но структурата ще бъде разделена на пет отделни юридически лица, за да се запазят националните интереси. Моделът на управление ще наподобява този на европейския производител на ракети MBDA.

Според договореното, Airbus ще държи 35% от акциите, а Leonardo и Thales – по 32,5%. Все още не е избран изпълнителен директор, но всяка държава ще има свой управляващ директор.

Френският министър на икономиката Ролан Лескюр определи проекта като „отлична новина“, подчертавайки, че той ще „засили европейския суверенитет в стратегическия сектор на космическите технологии“.

Германската страна обаче реагира по-сдържано. Говорител на министъра на икономиката Катерина Райхе заяви, че Берлин „следи с голям интерес“ развитието и поддържа контакт с Airbus и неговото отбранително подразделение.

Новата компания има за цел да изгради европейска алтернатива на SpaceX, особено в областта на спътниците в ниска околоземна орбита, които поддържат интернет услугата Starlink. За сравнение, приходите на SpaceX за 2025 г. се очаква да достигнат около 15 милиарда долара.