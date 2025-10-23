Наши учени правят роботите по-съвършени

20 пъти по-ефективен

Моделът е пробив в Европа, различен е от досегашните

Соня Диева

Българският институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) създаде AI модел, който позволява на роботите да се ориентират в 3D среда и да не се объркват. Софтуерният модел беше обявен под името SPEAR-1. Той представлява пробив за роботиката в Европа, защото се различава от всички досегашни модели.

При по-старите модели за управление на роботи командите са ограничени до определен тип и са по-трудно осъществими. Докато новият модел може да разбира човешки инструкции (подобно на изкуствения интелект chatGPT) и да дава задачи на роботите в различни условия и среди.

За разлика от другите модели, които обработват останалия свят под формата на 2D изображения, SPEAR-1 използва 3D данни. Разбира по-добре как обектите се движат и взаимодействат в пространството, което го прави 20 пъти по-ефективен.

Друга съществена разлика при новия модел е, че той е отворен - всеки един изследователски център в света може да го види, да го използва или да го надгради. Големите корпорации, които разработват подобни модели, ги пазят в тайна и ги използват само за собствени цели, а Българският INSAIT работи съвместно със Софийски университет “Св. Климент Охридски” и предоставя новия модел безплатно. Така моделът може да се превърне в основа за бъдещи изследвания и приложения в сферата на изкуствения интелект и автономните системи. Екипът, разработил проекта, е в състав от Николай Николов, Джулиано Албанезе, Сомбит Дей, Александър Янев, проф. Люк Ван Гуул, д-р Ян-Нико Цех и д-р Данда Паудел.