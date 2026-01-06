Руското МВнР следи ситуацията около петролния танкер "Маринер“, който е преследван от военните на САЩ и НАТО в международните води на Северния Атлантик, предават руски медии.

"Следим с безпокойство аномалната ситуация около руския петролен танкер "Маринер“. Нашият кораб в момента плава в международните води на Северния Атлантик под флага на Руската федерация и в пълно съответствие с международното морско право. Междувременно, по неизвестни за нас причини, руският кораб получава засилено внимание от страна на военните на САЩ и НАТО, което е очевидно несъразмерно с мирния му статут. Кораб на бреговата охрана на САЩ следи "Маринер“ от няколко дни, въпреки че нашият кораб е на приблизително 4000 километра от бреговете на САЩ. Надяваме се, че западните страни, които декларират ангажимента си за свобода на корабоплаването в открито море, ще започнат да прилагат този принцип“, казва руската дипломатическа мисия.