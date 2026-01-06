„Машини на бъдещето“: „Ростех“ обяви революция в руското танкостроене

Руската държавна корпорация „Ростех“ обяви, че танкостроенето в Русия е преминало в преходен етап към машини на бъдещето, които ще бъдат интегрирани с дронове, наземни роботи, артилерия, средства за електронна война и противовъздушна отбрана.

Към преходния етап спадат основният боен танк Т-90М „Пробив“, както и модернизираните Т-80БВМ и Т-72Б3М, посочват от корпорацията.

„В момента държавната корпорация произвежда няколко типа съвременни танкове, чиито защита и бордови системи са усъвършенствани въз основа на боевия опит. Тези машини могат да се разглеждат като преход към перспективна бронетехника“, се казва в съобщението.

Според „Ростех“ танковете ще останат основната ударна сила, запазвайки верижното шаси, развита бронева защита и оръдие със среден или голям калибър във въртяща се кула. Новите системи за управление ще позволят интеграцията с роботи, дронове, артилерия и средства за ПВО, което ще повиши ефективността на превантивното неутрализиране на заплахи.