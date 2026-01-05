Президентът на Колумбия е готов отново да грабне оръжието след заплахите на САЩ

Колумбийският президент Густаво Петро заяви готовността си отново да хване оръжието след действията на САЩ.



"Ако задържите президент, обичан и уважаван от значителна част от моя народ, ще пуснете на свобода народния ягуар... Въпреки че не бях войник, знам за войната... Заклех се никога повече да не докосвам оръжие от подписването на мирния договор от 1989 г., но в името на родината си отново ще грабна оръжието, което не искам", написа той в социалната мрежа X.

Той каза, че всички колумбийски войници са получили заповеди: всеки командир по сигурността, който "предпочита американското знаме пред колумбийското", ще бъде незабавно уволнен.

Колумбийският лидер заяви също, че дълбоко вярва на своя народ и затова го е помолил да защити президента от всякакви незаконни актове на насилие. За да направи това, каза той, е необходимо да завземе властта във всички общини в страната. Той добави, че на силите за сигурност е наредено да стрелят не по хората, а по нашествениците.

Освен това Петро нареди уволнението на няколко полковници от разузнаването от полицията за предоставяне на "невярна информация, насочена срещу държавата".

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.



En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Петро в производство на кокаин и не изключи възможността за започване на операция срещу него, припомня РИА Новости.

"Колумбия също е много болна, управлявана от болен човек, който обича да прави кокаин и да го продава на Съединените щати, но няма да го прави още много дълго", посочи американският лидер на борда на Air Force One, очевидно имайки предвид президента на Колумбия Густаво Петро.

Военната операция на САЩ срещу Венецуела

Експлозии разтърсиха Каракас в събота вечер. Тръмп твърди, че Съединените щати са нанесли мащабни въздушни удари по венецуелската столица, а Мадуро и съпругата му Силия Флорес са били заловени и изведени от страната с лодка. Твърди се, че първо са били откарани във военната база на САЩ в залива Гуантанамо, откъдето са отлетяли за Ню Йорк, където са били настанени в център за задържане в Бруклин.