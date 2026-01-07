„Ростех“ засилва авиационната безопасност в Арктика с нови навигационни системи

„Азимут“, компания на държавната корпорация „Ростех“, инсталира радиомаяци DVOR 2000/DME/N 2700 в три арктически региона. Оборудването ще подобри безопасността на полетите в градовете Воркута (Република Коми), Апатити (Мурманска област) и Жиганск (Якутия). Маяците ще помогнат на самолетите да се ориентират по време на полет и кацане. Тези устройства са особено важни в Далечния север, където сателитните сигнали могат да бъдат нестабилни.

Високотехнологичният доплеров маяк DVOR 2000/DME/N 2700 е проектиран да генерира и предава радиосигнали за навигация на самолети. Той е лесен за работа и поддръжка, което позволява бърза подмяна на отделни компоненти, без да е необходимо преконфигуриране на цялата система. Оборудването може да работи при температури до -50 градуса по Целзий, осигурявайки надеждна работа в северните райони.

„Ростех продължава системната си работа за оборудване на руските региони с екстремен климат с модерно аеронавигационно оборудване. „Азимут“, компания в рамките на държавната корпорация, е водещ разработчик и производител на навигационни системи и комплекси за летища и въздушни пътища. Използването на DVOR 2000/DME/N 2700 в Далечния север намалява зависимостта на самолетите от спътникови сигнали, които могат да бъдат нестабилни в арктическите ширини, като осигурява непрекъснат и точен сигнал от земята. Радиомаят също така осигурява висока пропускателна способност и безопасност на въздушното движение“, отбеляза заместник-генералният директор на „Азимут“ Алексей Галченков.

Оборудването на Azimut е било разположено преди това и в момента работи успешно в Чукотка, Курилските острови, Ямал и други региони на Далечния север на Русия. Системите на компанията са инсталирани и в Москва и Санкт Петербург, както и в Беларус, Армения, Казахстан и Абхазия.

„Азимут“ е водещ руски разработчик и производител на аеронавигационни системи и оборудване за летища и въздушни пътища. Компанията разработва, произвежда масово и доставя цялостни решения за компании от гражданската авиация, включително системи за комуникация, навигация, кацане, наблюдение и автоматизация на управлението на въздушното движение. Също така разработва и изпълнява цялостни проекти за оборудване и модернизация на летища и центрове за управление на въздушното движение.