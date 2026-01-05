Майк Уолц: Вашингтон не води война срещу Венецуела

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц заяви, че Вашингтон не води война срещу Венецуела и нейния народ, предадоха световните агенции.

По време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на ситуацията около Венецуела, Уолц подчерта, че действията на Съединените щати не представляват военна намеса.

„Както заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, не се води война срещу Венецуела и нейния народ. Ние не окупираме страната“, каза Уолц.

Той определи операцията по залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро като правоприлагаща мярка, а не като военна акция.

„Това беше операция на правоохранителните органи“, заяви американският дипломат.

По думите му президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал шанс на дипломацията и е предложил на Мадуро няколко възможности за изход в опит за деескалация на напрежението.

„САЩ няма да се поколебаят в действията си за защита на американците от наркотероризма и искат мир, свобода и справедливост за народа на Венецуела“, каза още Уолц.

Американският представител допълни, че Вашингтон няма да позволи на свои противници и конкуренти да използват Западното полукълбо за враждебни цели.