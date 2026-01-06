Електронно-бомбените изтребители EA-18G на ВМС на САЩ изиграха централна роля в пробива на противовъздушната отбрана на Венецуела

След започването на операция „Абсолютна решителност“ от въоръжените сили на САЩ срещу Венецуела на 3 януари, при която множество военни и инфраструктурни цели в столицата бяха унищожени, а президентът Николас Мадуро беше отвлечен от оператори на „Делта Форс“ на американската армия, се появява все повече информация за това как най-способната мрежа за противовъздушна отбрана на Южна Америка е била бързо проникната, пише военното издание Military Watch.

Изрично е потвърдено, че самолетите за електронна атака EA-18G Growler на ВМС на САЩ, които са силно специализирани в потискането и унищожаването на противникови противовъздушни отбранителни системи, са изиграли централна роля в осигуряването на почти неограничен достъп на американските сили до въздушното пространство над венецуелската столица Каракас. Седмици на предходни операции близо до венецуелска територия са били ключови за проправянето на пътя към това и са позволили на EA-18G да събират ценна разузнавателна информация, използвайки огромния си набор от пасивни сензори.

EA-18G е производно на средно тежкия изтребител F-18F и е способен систематично да картографира радарни системи, да идентифицира техните силни страни и да сондира или открива слабости, като същевременно предоставя разузнавателна информация, която да позволи разработването на по-ефективни контрамерки. Тези възможности са напълно уникални за западните бойни самолети от четвърто поколение, като единствените сравними самолети са J-16D на ВВС на Китайската народноосвободителна армия и J-15D на ВМС, които влязоха в експлоатация съответно през 2021 и 2024 г. Съветският съюз преди това разполагаше със собствени високоспециализирани самолети за потискане на противовъздушната отбрана, най-вече МиГ-25БМ, въпреки че те бяха пенсионирани без замяна след разпадането на страната. Американските ВВС, разбира се, нямат собствен еквивалентен самолет, въпреки че многократно е повдигана въпросът за възможността такъв да бъде разработен на базата на изтребителя F-15E.

Преди началото на атаките срещу Венецуела, ВМС на САЩ не само разположиха самолети EA-18G за проучване на местната отбрана, но и изтребители F-18E/F, за да симулират атаки срещу страната.

Суперносачът USS Gerald Ford не е в състояние да разположи по-новите изтребители F-35C поради забавяния при интегрирането им с новата си електромагнитна катапултна система. Освен събирането на електронно разузнаване, EA-18G разполага и с противорадиационни ракети AGM-88 HARM като основно кинетично въоръжение, наред с широк набор от специализирани заглушителни капсули, които могат да осигурят защита, придружавайки самолетите от радари в широк диапазон от радарни честоти. Спекулира се, че самолетите са участвали в удари по венецуелските системи за противовъздушна отбрана, като кадри потвърждават, че множество установки за ракети земя-въздух са били унищожени в столицата.

Влизайки в експлоатация през 2009 г., производството на EA-18G е планирано да приключи през 2027 г. Производственото време на самолета се удължи с дванадесет години, по-специално поради забавяния в разработването и въвеждането в експлоатация на F-35C, който се очаква да придобие възможностите на Block 4, необходими за операции с висока интензивност, едва в началото на 2030-те години. Самият F-35 интегрира набор от пасивни сензори, безпрецедентни за многоцелеви изтребител, което му позволява да извършва мисии за електронно разузнаване над Източна Европа, за да събира безценна информация за руската противовъздушна отбрана, подобно на това, което се съобщава, че EA-18G са правили при полети над Венецуела. Въпреки че EA-18G осигуряваше впечатляваща способност срещу радарно насочвани ракетни системи, много ниските полети на хеликоптери на американската армия и морската пехота повдигнаха въпроси относно това дали е имало споразумение с елементи във въоръжените сили на страната и политическото ръководство за задържане на огъня, тъй като ръчни ракети земя-въздух и зенитна артилерия биха могли да бъдат използвани за обстрелване на целите без никакво радарно насочване или излъчване.