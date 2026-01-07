Почина синът на бившия президент Роналд Рейгън

На 80 годишна възраст

Почина Майкъл Рейгън, най-големият син на бившия президент Роналд Рейгън и актрисата Джейн Уайман. Причината за смъртта му все още не е съобщена, предаде New York Post.

„Майкъл Рейгън живя живот, оформен от убеждение, цел и непоколебима преданост към идеалите на президента Рейгън“, написаха от Президентската фондация и институт „Роналд Рейгън“.

Майкъл е осиновен от Роналд Рейгън и Джейн Уайман часове след раждането си през 1945 г. В автобиографията си „Два пъти осиновен“ той описва личните си трудности и въпросите, свързани с произхода му.

След като завършва Държавния университет в Аризона и Колежа в Лос Анджелис Вали, Рейгън се опитва да се утвърди като актьор, но по-късно се насочва към кариера в радиото и писането. Той е участвал активно в редица благотворителни организации, включително като председател на Фондацията „Джон Дъглас Френч Алцхаймер“ в продължение на три години.

Майкъл Рейгън оставя след себе си съпругата си Колийн Стърнс, двете им деца Камерън и Ашли, внуците си, както и полубратята и сестрите си Пати и Рон Рейгън-младши.